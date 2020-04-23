ГАЗ передает волонтерам более 200 автомобилей

ГАЗель NEXT, Соболь 4х4, а если понадобится — даже ГАЗон NEXT.

Материалы по теме ГАЗ научит бороться с коронавирусом другие предприятия

Горьковский автозавод заявил о готовности передать автомобили своего тестового парка в распоряжение волонтерских и благотворительных организаций, а также предпринимателей и компаний, помогающих жителям во время самоизоляции. Более 200 автомобилей в 80 регионах России будут использоваться при развозе продуктов и предметов первой необходимости, сообщает пресс-служба предприятия.

Среди имеющихся в арсенале машин — фургоны ГАЗель NEXT и внедорожники «Соболь 4х4», а при необходимости перевозки большой партии продуктов можно будет воспользоваться среднетоннажными грузовиками ГАЗон NEXT. Машины будут выделяться дилерскими центрами на срок от десяти дней и более, исходя из необходимости — каждый случай будет рассматриваться отдельно. Чтобы получить автомобиль во временное пользование, нужно оформить заявку на сайте «Группы ГАЗ».

Первые автомобили уже начали поступать в пользование волонтеров: получивший машины фонд «Добрый дом» (на фото), заботящийся о семьях с онкобольными детьми, смог осуществить перевозку мебели в социальную семейную гостиницу. Всего же к настоящему моменту в рамках данной акции ГАЗ уже передал более 20 машин ГАЗель NEXT.

Таким образом, Горьковский автозавод присоединился к автомобильным брендам, помогающим в борьбе с коронавирусом. В частности, в начале апреля автомобили волонтерам также передало российское представительство BMW, а марка Audi предоставила машины московским врачам.

Фото: ГАЗ