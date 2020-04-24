Поставки автомобилей Geely в Россию прекращены

Завод «БелДжи» приостанавливает свою деятельность с 27 апреля по 12 мая.

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На российский авторынок временно приостановлены поставки кроссоверов Coolray, Atlas, Emgrand X7, а также седанов Emgrand 7. Причина — в остановке завода «БелДжи» в Белоруссии. Завод временно прекращает работу из-за последствий распространения коронавируса в Китае и России, сообщает ресурс «Китайские автомобили» со ссылкой на службу маркетинга и рекламы «БелДжи». И если с неритмичными поставками комплектующих из Поднебесной ситуация должна была разрешиться в ближайшее время, то ограничительные меры в России, являющейся для «БелДжи» основным рынком, сыграли ключевую негативную роль.

В данный момент поставки автомобилей Geely в РФ не осуществляются, и эта ситуация, вероятно, продлится в течение всего периода простоя завода «БелДжи», а именно с 27 апреля по 12 мая. Все работники завода отправлены в отпуск с сохранением 2/3 заработной платы.

Вместе с тем в российском представительстве китайской марки заявляют, что россиянам, желающим купить автомобиль Geely, не стоит волноваться из-за простоя завода: имеющихся запасов на российских складах должно хватить для удовлетворения покупательского спроса. Деятельность Geely в России не останавливалась — компания ведет онлайн-торговлю и обслуживает автомобили на сервисах.