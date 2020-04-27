Сегодня, в 10:35 АВТОВАЗ запатентовал бамперы Lada Granta Drive Active Заявки были поданы еще в конце сентября — в то время «активная» Granta уже вышла на рынок.
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На сайте Федерального института промышленной собственности появились изображения бамперов автомобиля Lada Granta Drive Active. Патентование внешнего вида различных элементов конструкции — это стандартная процедура, позволяющая, помимо прочего, пресечь производство пиратских копий. Напомним, в марте 2020 года АВТОВАЗ уже патентовал дизайн Lada Granta Drive Active, но тогда речь шла об экстерьере целиком.
Новые патенты описывают внешний вид
переднего и заднего бамперов. Заявки на оформление патентов были поданы еще в конце сентября — начале октября 2019 года. В то время Lada Granta Drive Active уже вышла на рынок, дилеры начали принимать заказы в самом начале осени. Новую версию Гранты тогда можно было приобрести по цене от 630 000 рублей. Актуальная на сегодня «нижняя» цена — 646 000 рублей. АВТОВАЗ позиционирует Granta Drive Active как автомобиль для любителей энергичного стиля вождения.
Отметим, что бамперы — это без малого всё, что отличает модификацию Granta Drive Active от обычной Гранты. В техническом плане различия сводятся к иным стойкам, амортизаторам и пружинам подвесок, а вот под капотом у «активной» версии — стандартный бензиновый 1,6-литровый мотор, развивающий 106 л.с.
Форсированные до 118 л.с. двигатели, применявшиеся ранее на версиях Granta Sport, ныне ушли в историю — таким образом производитель выстроил иерархию моделей, сделав Весту самой мощной в модельном ряду.
У Весты есть полноценная «подогретая» версия — 145-сильный седан Vesta Sport. Вероятно, что в ближайшем будущем к нему добавится универсал Vesta SW Sport, который может получить черную окраску крыши. Фото: Роспатент
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