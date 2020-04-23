АВТОВАЗ тестирует двухцветную окраску кузова для Lada Vesta

Версию с черной крышей, предположительно, получит Vesta SW Sport.

Материалы по теме Запуск Vesta SW Sport отложен минимум до июня

В середине апреля на автозаводе Lada Ижевск, принадлежащем АВТОВАЗу, произведен монтаж нового покрасочного оборудования. Комплекс уже протестирован в нескольких режимах. По собственной информации «За рулем», один из них позволяет окрашивать кузова автомобилей эмалями двух цветов. В частности, в рамках испытаний был окрашен кузов универсала Lada Vesta SW цвета «тайфун», получивший черную крышу.

Такие испытания могут указывать на скорое появление новых специальных версий в семействе Vesta, а скорее всего, означают близящийся запуск в производство универсала Vesta SW Sport. Отметим, что сейчас двухцветная окраска кузова на АВТОВАЗе не применяется. Черную крышу имел седан Lada Vesta «50 Anniversary», выпущенный ограниченной серией в 2016 году. Кроме того, контрастная окраска крыши присутствовала на концептах моделей Vesta SW Cross и Vesta Sport.

А вот у серийного 145-сильного спортседана Vesta Sport версии с черной крышей пока нет, но похоже, что для «спортивного» универсала двуцветная окраска кузова все же готовится. Таким образом, пессимистичные прогнозы, говорящие об отмене запуска в производство модели Vesta SW Sport, на данный момент не подтверждаются.

Однако сам завод Lada Ижевск с 27 апреля приостанавливается из-за сбоев в поставках комплектующих.

Фото: АВТОВАЗ