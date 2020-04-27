Как в кино: банкомат выдернули из магазина за 20 секунд (видео)

Действовали воры очень слаженно и быстро, в чем можно убедиться, посмотрев запись с видеокамеры из продуктового магазина.

Пандемия пандемией, а преступления никто не отменял. В минувшие выходные в Свердловской области злоумышленники нестандартным образом похитили банкомат из продуктового магазина. Произошло это рано утром на глазах у изумленных сотрудников. Грабителям потребовалось всего двадцать секунд, чтобы совершить преступление, а орудиями стали трос и автомобиль с заклеенными номерами. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения.

Выдернув банкомат из зала, злоумышленники увезли его в неизвестном направлении. Позже местный житель обнаружил распотрошенный терминал в лесопарковой зоне. Сколько там было денег, не сообщается, но известно, что это был единственный банкомат в селе Косулино.

В обстоятельствах происшествия разбирается следственно-оперативная группа полиции и эксперт-криминалист из Екатеринбурга. Злоумышленникам «светит» статья 161 УК РФ (грабеж).

Этих бандитов из Новосибирска пришлось посадить на принудительный «карантин».

Видео: YouTube