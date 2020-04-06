Не сидится преступникам на самоизоляции: подозреваемых задержали в Новосибирске.

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Утром 1 апреля (!) в полицию Новосибирска сообщили, что в Первомайском районе на капоте припаркованного автомобиля лежит подозрительное устройство, состоящее из двух пластиковых бутылок с жидкостью и мобильного телефона с выведенными проводами. На место выехали сотрудники полиции и ФСБ, они установили, что на машине находится самодельное зажигающее устройство с дистанционным управлением.

Место происшествия было оцеплено, а устройство направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны заказчик и двое исполнителей. Все жители Новосибирска, возрастом от 45 до 49 лет.

Оперативники выяснили, что мужчина нанял двух человек для поджога в ночь на 1 апреля автомобиля Toyota Tundra, принадлежащего жителю Первомайского района. Злоумышленники разместили устройство на капоте пикапа, отъехали на безопасное расстояние и попытались привести его в действие при помощи телефонного звонка, однако устройство не сработало, сообщает МВД России по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога».

Фигуранты признались в преступных намерениях, при обыске у них изъяли ноутбук, мобильные телефоны, флэш-карту и электропровода. Похоже, это не первый поджог, который они пытались совершить таким образом.

Полиция устанавливает мотивы преступления, подозреваемых поместили под домашний арест.

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области