Последнюю кормилицу забирают! Оплачивайте штрафы вовремя

Настоящая драма разыгралась в Челябинске. Судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль злостного нарушителя ПДД. Но водитель вступил в противостояние со стражами законности.

Материалы по теме За машиной пришли приставы? Завернись в полиэтилен и не отдавай!

Строго говоря, автомобилем Ford Fusion владела жена челябинца, но чисто номинально — за рулем она никогда не ездила, да и водительских прав у нее нет. А вот супруг с помощью автомобиля организовал маленький «бизнес» — каждый вечер он садился в машину на организованной им «платной» парковке во дворе дома по Комсомольскому проспекту и собирал деньги с автовладельцев за присмотр за их автомобилями ночью. Охрана сомнительная, но автовладельцы ему доверяли.

Каким-то образом при этом мужчина ухитрился накопить неоплаченных штрафов на 96 тысяч рублей. За владелицей автомобиля числится 68 неоплаченных штрафов и столько же возбуждено исполнительных производств на сумму 52 тысячи рублей. Еще 44 тысячи рублей — совокупный исполнительский сбор.

Судебные приставы неоднократно убеждали собственницу автомобиля не доводить дело до крайних мер, но безрезультатно.

Счета женщины пусты, официально она не работает. Машина была ограничена в регистрационных действиях, а женщине запрещено выезжать за пределы Российской Федерации. Одно время она письменно гарантировала погашение долга и даже два месяца перечисляла по две тысячи рублей, но потом делать это перестала и на звонки приставов не отвечала.

Вечером 20 мая судебные приставы подъехали к месту ночного «дежурства» мужа должницы. Конфликта избежать не удалось, супруги говорили, что у них отбирают единственную кормилицу, мужчина даже выхватил зажигалку и пытался поджечь автомобиль, чтобы он не достался никому, но сотрудники группы быстрого реагирования пресекли его действия.

В результате иномарка все же отправилась на эвакуаторе на спецстоянку, а должнице дали десять дней для погашения долга. Если она этого не сделает, машину оценят и передадут на реализацию.