Сам подставился! Муж должницы искал работу «водителя с личным автомобилем»

Мужчина разместил резюме на одном из сайтов по поиску работы. Это облегчило поиски автомобиля судебным приставам.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Новосибирские приставы нашли заложенный банку Hyundai Solaris должницы благодаря резюме ее мужа на должность «водитель с личным автомобилем». Гражданка под залог Hyundai Solaris 2014 г. в. взяла в АО «Кредит Европа Банк» кредит, но вовремя не расплатилась, и автомобиль должен был пойти с молотка. Однако дама не спешила расставаться с машиной и прятала ее.

В дело включился судебный пристав, которому стало известно, что муж должницы ищет работу и на одном из сайтов разместил резюме претендента на должность водителя с собственным автомобилем Hyundai Solaris. Представитель банка сыграл роль работодателя, созвонился с мужчиной и назначил ему встречу. На место встречи тот приехал на автомобиле, находящемся в залоге. Тут его и встретил судебный пристав-исполнитель вместе с представителем банка.

Автомобиль арестовали и передали на ответственное хранение взыскателю, сообщает УФССП по Новосибирской области. Через пару дней объявилась должница и сообщила о своем намерении в ближайшее время уладить свои финансовые вопросы с банком, чтобы сохранить автомобиль. Если гражданка так и не погасит кредит, заложенный автомобиль будет продан с торгов в счет погашения долга, отмечают в ФССП.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

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Отзывы о Hyundai Solaris (9)

Hyundai 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

хороший! всегда знаю, что на него можно положиться! расход топлива отличный, за 3года и 9 месяцев владения разве. что задние пружины поменял...так как езжу на рыбалку часто да и с семьёй каждый год ездием в отпуск по России (грузить приходиться по полной), не знаю ну вроде больше 100 км в час не ...

Недостатки:

не выявил

Комментарий:

рекомендую

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