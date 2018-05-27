Сам подставился! Муж должницы искал работу «водителя с личным автомобилем»

Мужчина разместил резюме на одном из сайтов по поиску работы. Это облегчило поиски автомобиля судебным приставам.

Новосибирские приставы нашли заложенный банку Hyundai Solaris должницы благодаря резюме ее мужа на должность «водитель с личным автомобилем». Гражданка под залог Hyundai Solaris 2014 г. в. взяла в АО «Кредит Европа Банк» кредит, но вовремя не расплатилась, и автомобиль должен был пойти с молотка. Однако дама не спешила расставаться с машиной и прятала ее.

В дело включился судебный пристав, которому стало известно, что муж должницы ищет работу и на одном из сайтов разместил резюме претендента на должность водителя с собственным автомобилем Hyundai Solaris. Представитель банка сыграл роль работодателя, созвонился с мужчиной и назначил ему встречу. На место встречи тот приехал на автомобиле, находящемся в залоге. Тут его и встретил судебный пристав-исполнитель вместе с представителем банка.

Автомобиль арестовали и передали на ответственное хранение взыскателю, сообщает УФССП по Новосибирской области. Через пару дней объявилась должница и сообщила о своем намерении в ближайшее время уладить свои финансовые вопросы с банком, чтобы сохранить автомобиль. Если гражданка так и не погасит кредит, заложенный автомобиль будет продан с торгов в счет погашения долга, отмечают в ФССП.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

