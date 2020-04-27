Минюст: в новом КоАП повышения штрафов не будет

Такое решение было принято по результатам публичного обсуждения проекта.

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Мы помним, какой резонанс при обсуждении вызывали поправки в КоАП, которые предусматривали значительное увеличение штрафов за нарушение ПДД. Например, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагалось штрафовать на 3 тысячи рублей (сейчас 500), от 40 до 60 километров в час — на 4 тысячи (сейчас 1,5 тысячи) и так далее. Выяснилось, что Минюст отказался от этой идеи после того, как ее раскритиковали «Единая Россия» и премьер Михаил Мишустин.

Минюст также предложил заменить штраф предупреждением за первое негрубое правонарушение, которое выявлено государственным или муниципальным контролем, если не было отягчающих обстоятельств.

Предлагается также установить общий срок давности привлечения к ответственности в один год. При этом сроки по тем составам правонарушений, по которым они сейчас составляют менее года, из этого общего порядка исключат во избежание ухудшения прав физических и юридических лиц.

В новом КоАП предложено закрепить презумпцию невиновности. То есть привлекаемые к административной ответственности будут считаться невиновными, пока обратное не установят в порядке, предусмотренном Процессуальным кодексом об административных правонарушениях.

К камерам фото- и видеофиксации предложено внести дополнительные требования: они должны работать без воздействия на них человека, а также фиксировать «в зоне своего обзора все нарушения, для выявления которых предназначены, независимо от действий оператора или пользователя прибора». Речь не только о мобильном приложении «Помощник Москвы», но и о планшетах инспекторов «Московского паркинга». Все это будет запрещено для упрощенного привлечения автовладельцев к ответственности.

В проект нового КоАП не вошло предложение о присвоении индивидуального рейтинга водителям, на котором настаивали общественные организации. Сначала эту новацию хотят протестировать в пилотных регионах, чтобы отработать механизм присвоения водителям такого рейтинга. Но пока без присвоения штрафов.