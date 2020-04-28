Вчера, в 19:25 Hyundai Sonata прошла краш-тест: пять звезд В тесте по методике NHTSA пошло в зачет то, что Sonata умеет предвидеть прямые столкновения и автоматически тормозить, а также предупреждать о выезде с полосы движения.
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Новое поколение Hyundai Sonata удостоилось оценки уровня безопасности в пять звезд от Национального управления автомобильных перевозок США, использующего собственную, широко известную методику NHTSA. Об этом сообщает пресс-служба производителя, отмечая, что ранее новая Sonata уже стала лауреатом премии TOP SAFETY PICK, учрежденной североамериканским институтом безопасности дорожного движения IIHS.
NHTSA и IIHS — это две структуры, со своими методиками краш-тестов, в США выполняющих роль распространенного в Европе EuroNCAP. Наиболее авторитетной и обязательной для сертификации машин в Штатах является как раз NHTSA. На счету организации несколько интересных инициатив в области безопасности движения. Так, NHTSA предлагала внедрить в программное обеспечение смартфонов особый режим
Driver Mode, блокирующий отвлекающие водителя приложения.
В новой Hyundai Sonata за безопасность в числе прочего отвечают девять подушек и комплексная система помощи водителю ADAS, в составе которой, в частности, значатся функции предупреждения о столкновении с автоматическим торможением, а также предупреждения о выезде с полосы движения. Эти функции доступны в качестве стандартного оборудования. Линейка двигателей — бензиновые 2-литровый 150-сильный и 2,5-литровый с отдачей в 180 л.с.; оба сочетаются с 6-ступенчатой АКП, знакомой по Сонате предыдущего поколения.
Фото: Hyundai
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