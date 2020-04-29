Дилеры получили падение продаж на 95%

Небольшие продажи осуществляются онлайн, но чистого онлайна, как при продаже бытовой техники, у нас нет, рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

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Авторитейл вошел в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавируса. Но господдержка была оформлена таким образом, что касается только малого и среднего бизнеса, рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев в ходе онлайн-конференции ТАСС «Автокарантин: влияние коронавируса на российский автомобильный рынок». А в авторитейле много крупных предприятий, и это несправедливо по отношению к ним, там тоже работают люди, поэтому РОАД ведет переговоры с Минпромторгом, чтобы исправить эту неточность.

В целом же автодилеры в апреле ожидают падения продаж на 93–95% на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Мосеев отметил, что онлайн-продажи лишь некий инструмент, поддерживающий оффлайн-продажи и никоим образом его не замещающий. Чистого онлайна в России нет, считает он, всегда происходит совмещение. Да и вообще, онлайн сейчас не позволяет говорить о прибыльности. Кроме того, в онлайн-продажах есть одна неприятная для авторитейла особенность — по правилам интернет-торговли потребитель имеет право без объяснения причин в течение семи дней вернуть любой товар. Для машин это крайне плохо, так как, только выехав за ворота дилерского центра, новый автомобиль уже теряет в цене около 20%. Так что риски тут большие.

По словам Олега Мосеева, кризис не ограничится только днями самоизоляции, основные проблемы в отрасли начнутся после выхода на работу и открытия дилерских центров.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что проблема с дилерами состоит в том, что пока не все регионы готовы оперативно открыть автосалоны, обеспечив все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

Если в марте, по данным АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 4%, до 162,3 тыс. штук, то в апреле все обсуждают лишь процент падения, что он неизбежен, сомневаться не приходится.

В минувшую пятницу Путин провел совещание с автопроизводителями, где обсуждались меры поддержки автоотрасли.

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