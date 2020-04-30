Яндекс начал бесплатно возить врачей

В Москве компания организует перевозку 700 врачей из 16 больниц и поликлиник — на вызовы к пациентам и домой с работы.

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Чтобы перевозить врачей, Яндекс сформировал отдельный парк автомобилей, где будут трудиться определенные водители, а машины особенно тщательно обработаны. В социальный проект «Помощь рядом» компания вложила 250 миллионов рублей. Кроме того, любой человек или организация может перечислить в него средства на странице help.yandex.ru. Эти деньги пойдут на организацию поездок врачей, доставку социальных наборов и тестов на коронавирус тем, кто в этом нуждается, оплату труда водителей, обработку и дезинфекцию техники.

Медработники могут заказать такой автомобиль с водителем по специальному тарифу «Медик» в приложении Яндекс.Такси. На вызов приедет водитель, который задействован в программе, и бесплатно доставит врача в нужное учреждение. Спецводители регулярно проходят медицинское обследование.

Бесплатная доставка врачей уже действует в 24 городах, в том числе в 8 городах Подмосковья, благодаря этому медработники успевают принять в 2 раза больше вызовов в день. В городах, где действует услуга, они уже смогли посетить больше 40 тысяч пациентов на дому.

С помощью проекта «Помощь рядом» Яндекс не только организует поездки медицинских работников по вызовам на дом, но и доставляет продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус.

Ранее о желании предоставить свои автомобили российским медикам заявила Toyota, а первыми брендами-волонтерами в России стали Audi и BMW.

Фото: Яндекс