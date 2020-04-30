УАЗ начал продавать автомобили онлайн

На официальном сайте можно выбрать конкретный автомобиль и оформить договор купли-продажи.

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Ульяновский автозавод запустил собственный онлайн-сервис по продаже автомобилей. На официальном сайте УАЗа можно выбрать модель, комплектацию, назначить необходимые опции, а также узнать размер скидки на понравившийся автомобиль. Далее вы отправляете заявку в дилерский центр, где менеджер обрабатывает запрос и связывается с вами, чтобы окончательно обговорить все условия.

Составив договор купли-продажи, он отправляет его вам на почту. Вы вносите предоплату или полностью оплачиваете автомобиль по реквизитам расчетного счета дилера. При желании можно в онлайн-режиме оформить и покупку в кредит. В финале процедуры вам нужно выбрать удобный способ получения автомобиля — в организованной по санитарно-эпидемиологическим стандартам зоне сервисного центра или же путем доставки покупки на указанный вами адрес.

Информация о запуске онлайн-сервиса была опубликована пресс-службой УАЗа 30 апреля. Но незадолго до этого заместитель генерального директора УАЗа Сергей Травкин в интервью «Нашему радио» дал понять, что на предприятии не делают главную ставку на онлайн-продажи, сравнив их с «дистанционным туризмом».

В начале апреля текущего года появились первые товарные образцы УАЗ Пикап с АКП, но купить их было невозможно, однако теперь ситуация с продажами УАЗов хотя бы отчасти проясняется.

Фото: УАЗ