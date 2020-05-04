Автомобили Lada Vesta перестали поступать к дилерам

На заводе Lada Ижевск столкнулись с нехваткой комплектующих: запаса товарных автомобилей уже нет.

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Предприятие Lada Ижевск испытывает проблемы с поставками комплектующих, из-за чего после перезапуска 13 апреля завод работал с перебоями, выполнив примерно 40% от стандартного плана. Сообщество For Friends & Для Друзей опубликовало фотографии товарной площадки предприятия, которая по большей части пуста — на ней стоит всего около 30 универсалов и несколько седанов семейства Vesta. 27 апреля завод в Ижевске остановился, не дотянув до майских праздников, как и головное предприятие АВТОВАЗа в Тольятти.

Сообщается, что с нехваткой комплектующих на Lada Ижевск столкнулись раньше, чем на производственной площадке в Тольятти, поэтому и запаса товарных автомобилей к настоящему моменту уже не осталось. Ранее пресс-служба АВТОВАЗа отказалась комментировать ситуацию на заводе в Ижевске, лишь заметив, что у дилеров на данный момент имеется достаточный запас товарных автомобилей. Это вполне может соответствовать действительности, с учетом крайне низкой покупательской активности. Производство в Тольятти планируют возобновить 18 мая — вероятно, и на Lada Ижевск постараются в эти сроки вернуться к работе хотя бы с частичной загрузкой.

По предварительным данным, отгрузка автомобилей с завода в Ижевске не возобновится ранее конца мая. Сейчас на товарной площадке предприятия, помимо собранных автомобилей, находятся и кузова машинокомплектов, предназначенных для поставки на заводы ЗАЗ и АЗИЯ-АВТО, но в ближайшее время эти комплекты также не удастся отправить адресатам.

Торговое сообщение с Украиной и Казахстаном закрыто, поэтому и отгрузка машинокомплектов остановлена.

Фото: АВТОВАЗ