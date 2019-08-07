Только каждый десятый покупатель Lada берет автомат

За первые три месяца года дилерам удалось продать больше 8000 автомобилей с автоматической трансмиссией.

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С января по март 2020 года в России продано 8165 новых автомобилей Lada, оборудованных автоматической трансмиссией. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда дилеры смогли реализовать 5747 «автоматических» машин. Такой скачок в статистике специалисты агентства «Автостат» связывают с выходом на рынок комплектаций с вариатором Jatco.

АВТОВАЗ начал продажи хэтчбеков Xray Cross и автомобилей семейства Vesta с японским вариатором во второй половине 2019 года. Он сменил на моделях роботизированную трансмиссию АМТ отечественной разработки, которая осталась только на Xray и Granta. На Гранту ставят и классический автомат с гидротрансформатором, также разработки и производства Jatco.

В первом квартале 2019 года на долю автомобилей Lada с автоматом приходилось всего 7,2% от общего объема выпускаемых машин, а теперь этот показатель составляет 10,6%. Однако в сравнении с другими марками легковых автомобилей показатель по-прежнему мал: в январе-марте 2020 года 63% россиян, купивших автомобили, предпочли версии с автоматической трансмиссией.

Поначалу многие автомобилисты настороженно отнеслись к появлению вариатора на автомобилях Lada, но наш эксперт предположил его успех на рынке еще в декабре 2019 года.

Фото: АВТОВАЗ