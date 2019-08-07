Новая Mazda CX-5 сменит имя и платформу

CX-50 будет крупнее, мощнее и престижнее, чем нынешняя CX-5

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Кроссовер Mazda CX-5 в очередной генерации поменяется кардинально — сменится и название, и платформа, и даже габариты. По предварительной информации, модель под названием CX-50 в основе своей будет не передне-, а заднеприводной при продольном расположении двигателя. А размеры вырастут настолько, что из стана компактных кроссоверов, к которым сейчас относится Mazda CX-5, преемница перекочует в сегмент среднеразмерных — к Leхus RX, Mitsubishi Outlander, Hyundai Santa Fe и многим другим.

А с учетом того, что есть сведения о позиционировании CX-50 как более престижной модели, она может оказаться на территории Land Rover Freelander, Audi Q5 и Mercedes GLC. Новая СХ-50 станет и мощнее нынешней CX-5 — как пишет Cochespias, базовым двигателем будет 2,5-литровый атмосферник Skyactiv-G, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором, что даст суммарную мощность в 190 л.с. Кроме того, будет предложен 2,2-литровый турбодизель такой же мощности, а версии подороже получат турбированный бензиновый Skyactiv-G объемом 2,5 литра и мощностью 230 л.с.

В максимальных комплектациях CX-50 будет 285-сильным, причем в двух версиях: 6-цилиндровый 3,3-литровый турбодизель Skyactiv-D или гибридная установка из 2-литровый 5-цилиндровый бензиновый Skyactiv-X в паре со стартер-генератором.

Информация, разумеется, предварительная, и не только из-за ее «шпионского» характера, но и из-за сроков появления модели — дебют CX-50 назначен на 2022 год, и до этого времени состав комплектаций и технические характеристики могут поменяться.

CX-50 — это часть масштабного обновления линейки кроссоверов Mazda, следующий шаг после появления CX-30, построенной на платформе Mazda 3.

Фото: Mazda