Сегодня, в 10:36 Mitsubishi Outlander получит двигатель Nissan Взамен Mitsubishi может поделиться гибридной силовой установкой с Nissan.
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Век нынешнего Mitsubishi Outlander подходит к концу. Текущая модель поступила в продажу в 2014 году, и пришло время полностью обновить этот компактный кроссовер.
Уже известно, что новый Outlander построят на той же платформе, что и Nissan Rogue (в России известен как X-Trail) нового поколения, который также дебютирует в этом году. По информации агентства Nikkei, Outlander еще и получит мотор от Nissan, и это будет первый случай, когда Mitsubishi использует двигатель этого японского бренда, что свидетельствует о начале более тесного сотрудничества между японскими производителями и продвижении новой стратегии сокращения расходов путем совместной разработки и использования технологий.
Дебют Аутлендера ожидается уже в этом году. И Mitsubishi Outlander и Nissan Rogue следующего поколения построены на платформе, разработанной альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.
В свою очередь, будущий Nissan Rogue будет использовать гибридный силовой агрегат, разработанный инженерами Mitsubishi. Таким образом, Nissan Rogue станет первой моделью Nissan с подзаряжаемой гибридной силовой установкой.
Фото: Motor1
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