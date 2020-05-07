Россию в компании относят к азиатским рынкам.

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Nissan испытывал проблемы еще до того, как пандемия коронавируса посадила на карантин половину планеты, поэтому сейчас трудности японского автогиганта усугубились.

Согласно эксклюзивному отчету Reuters, японская компания планирует значительно сократить присутствие в Европе и других странах, чтобы сосредоточиться на трех основных рынках: США, Китая и Японии. Это является частью стратегии, над которой новое руководство в настоящее время работает, сообщили агентству несколько источников, знакомых с планами. Возглавил план реструктуризации главный операционный директор компании Ашвани Гупта.

План должны представить 28 мая, и он будет противоположным тому, чего добивался Карлос Гон с его агрессивным стремлением завоевать как можно больше рынков. Погоня за долей рынка, особенно в Соединенных Штатах, привела к большим скидкам, а в итоге — к удешевлению бренда. Согласно новому трехлетнему плану, Nissan постарается обновить линейку, чтобы восстановить ценность марки и прибыльность.

План также направлен на снижение конкуренции и расширение сотрудничества с партнерами по альянсу. В будущем Nissan планирует сотрудничать по разработке гибридов с Mitsubishi и отдать младшему партнеру лидирующую роль на азиатских рынках за пределами Китая и Японии. Сотрудничество с Renault, скорее всего, сосредоточится на развитии технологий электромобилей и Европе.

«Чистый эффект заключается в том, что хотя мы сокращаем наши расходы на научно-исследовательские работы в этом году по сравнению с 2019-ым и оптимизируем другие траты, мы направляем освобожденные ресурсы на основные рынки и основные продукты», — поделился один из инсайдеров.

Сосредоточение на трех основных рынках не означает полного ухода из других стран. Речь скорее о минимизации присутствия.

Предполагается, что в Европе Nissan оставит всего две модели — Qashqai и Juke. В Азии планируется расширение присутствия в Таиланде и на Филиппинах, которые вместе с Австралией обеспечивают примерно 90% продаж и прибыли в регионе, без учета Китая, Японии и Индии.

Тем не менее, новый план предусматривает большую нацеленность на целевые аудитории в таких странах, как Индия, Индонезия, Малайзия, Южная Африка, Россия, Бразилия и Мексика. Например, мощный внедорожник Patrol очень популярен в Африке и на Ближнем Востоке. Любопытно, что Россию Ниссан относит к азиатским рынкам.

Таким образом, Ниссан может закрыть больше, чем 14 сборочных линий. Точно будет остановлено производство в Индонезии.

При Гоне все было основано на росте объема, затем мы переключили наше внимание на качество продаж, но сделали это слишком стремительно, и тем самым задушили бизнес, признался один из источников.

После частичного закрытия части заводов, которое предусмотрено новой стратегией, объемы производства бренда сократятся с нынешних 7 млн до 5,5 млн машин в год.

Тем не менее, Nissan готовит новые модели и в их числе кроссовер Ariya.



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