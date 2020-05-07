Сегодня, в 10:46 Выявлено более 300 тысяч машин, оформленных на умерших Из них более 250 тысяч автомобилей были обнаружены и сняты с учета в течение апреля.
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ГИБДД продолжает выявлять автомобили, зарегистрированные на умерших людей и продолжающие ездить по дорогам. Такие транспортные средства разыскиваются по всей территории страны с помощью базы, предоставляемой Налоговой службой.
Как отчитались в Госавтоинспекции, уже прекращена регистрация более 300 тысяч автомобилей, зарегистрированных на умерших людей, причем большая часть (254 тысячи машин) была выявлена в течение апреля, приводит данные
РГ. В случаях, когда такие автомобили задерживаются инспекторами ДПС, их водителей привлекают к ответственности по ст. 12.1 КоАП РФ (управление незарегистрированным автомобилем), предусматривающей штраф в размере от 500 до 800 рублей. К слову, за повторное привлечение по данной статье грозит штраф в размере 5000 рублей либо лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.
Автомобилисты не спешат перерегистрировать автомобили умерших людей из-за того, что такие автомобили позволяют не опасаться штрафов, выписываемых камерами фотовидеофиксации нарушений.
Что изменилось в работе ГИБДД в условиях режима самоизоляции, читайте здесь. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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