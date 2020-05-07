Выявлено более 300 тысяч машин, оформленных на умерших

Встану вторым рядом, всего на минуту... Что случится-то?

Порой обстоятельства таковы, что искать парковочное место приходится дольше, чем стоять. А если дорога достаточно широкая, чтобы оставить машину вторым рядом и не затруднять движение, — оштрафуют или нет?