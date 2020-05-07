Лет пятнадцать говорят, что «китайцы» вот-вот «порвут» российский авторынок. Почему этого не произойдет в ближайшее время, объясняет эксперт «За рулем». Впрочем, минимум у двух марок есть шансы изменить ситуацию.
Порой обстоятельства таковы, что искать парковочное место приходится дольше, чем стоять. А если дорога достаточно широкая, чтобы оставить машину вторым рядом и не затруднять движение, — оштрафуют или нет?
Американская компания Caterpillar выпускает под маркой Cat спецтехнику, которая занимает верхний ценовой сегмент рынка — там «музыку заказывают» покупатели, которым принципиально важно, чтобы их машины могли работать, что называется, на износ, но при этом почти не изнашиваться. Для гусеничных экскаваторов, нередко работающих круглосуточно с двумя-тремя сменными операторами, выбор марки по принципу «дорого и сердито» вполне оправдан.