Минфин не хочет давать деньги автопрому. Ему и так много дали

Минпромторг, напротив, предложил включить автопром в список наиболее пострадавших отраслей. Все дело в деньгах.

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Минфин ответил на письмо Минпромторга от 27 апреля и посчитал необоснованным включение автопрома в число наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. В ответе Минфин указывает, что ключевые предприятия, производящие автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы, не приостанавливали работу и на этом основании не соответствуют ключевому критерию отнесения к перечню наиболее пострадавших.

Экономическая ситуация таких предприятий ухудшилась, но связано это не с введением карантинных мероприятий, а с общим падением спроса, говорится в письме Минфина, о котором стало известно «Интерфаксу».

Кроме того, 12 ключевых предприятий российского автопрома включены в перечень системообразующих и, следовательно, какую-то господдержку они и так получат (правда, в чем она будет выражаться, пока неясно, механизмы не прописаны).

Министерство также напоминает, что для решения проблем отрасли по итогам совещания президента с представителями автопрома выработали комплекс мер: это и перенос срока уплаты утильсбора, и увеличение закупок государством и госкомпаниями с государственным участием, и поддержка автопредприятий, локализовавших в РФ производство, а также дополнительное финансирование программы льготного автолизинга и льготного кредитования при покупке отечественных автомобилей и т.д.

Почему автопром так стремится войти в список наиболее пострадавших отраслей? Предприятиям, которые попадут в него, перенесут сроки уплаты налогов и страховых взносов и запретят кредиторам требовать долги, возбуждая дела о банкротстве. Минфин сообщает Минпромторгу, что объем недополученных доходов бюджетной системы, связанный с предоставлением налоговых отсрочек автопроизводителям, составит 14,6 млрд руб. (в том числе страховые взносы — 1,8 млрд руб.). Эти средства ведомство отдавать не хочет.

В середине апреля в перечень наиболее пострадавших от последствий коронавируса отраслей был включен авторитейл, вопрос о включении в перечень автопроизводителей еще обсуждается.

Подробнее о мерах господдержки автопрома, которые 24 марта обсуждали на совещании Путина с автопроизводителями, читайте здесь.



Фото: Раиса Ибрагимова/ТАСС