Неожиданно: на Форде сделали искусственный птичий помет

Этим занималась научная лаборатория, где изучают воздействие неблагоприятных факторов на лакокрасочное покрытие автомобиля.

Знаете ли вы, что компания Ford в одной из своих лабораторий производит искусственный птичий помет? Последствия пролетевшей над машиной птички могут оказаться не такими уж безобидными для лакокрасочного покрытия. Лучшие умы в автоиндустрии бьются над тем, чтобы создать краску, не чувствительную к выходкам пернатых.

Чтобы противостоять экологическим угрозам, специалисты проводят много исследований. Американский автопроизводитель выпустил информационный ролик, чтобы еще раз напомнить, насколько разными вещами занимаются в компании. Дескать, в автоиндустрии всё важно, не только проектирование и производство автомобилей.

В частности, Ford испытывает краску новых автомобилей на способность противостоять птичьему помету, и, поскольку нет задачи выходить на улицу и ловить птиц, здесь придумали, как воспроизвести помет в лабораторных условиях. Панели кузова опрыскивают смесью фосфорной кислоты, мыльного моющего средства и синтетической пыльцы, а потом имитируют солнце, выдерживая состав на деталях при температуре 60–80 0C.

Результаты испытаний учитываются при создании автомобильных эмалей. Специалисты создают специальную формулу краски с применением смол и добавок, и таким образом покрытие, нанесенное на автомобиль, становится способным противостоять естественным загрязнителям, независимо от температуры воздуха и погоды.

Главный инженер по окраске подразделения Ford of Europe Андре Тьериг напоминает, что в период самоизоляции многие автомобили простаивают на улице, и птицы оставляют на них больше следов, чем обычно. Он советует время от времени выходить на улицу, осматривать автомобиль и удалять пятна до того, как они начнут разъедать краску.

Кроме изучения воздействия на автомобиль искусственного птичьего помета Ford проводит в этой лаборатории и другие испытания краски, воспроизводя экстремальные погодные условия, от минусовых температур до высокой влажности, агрессивного воздействия соли и химических автомобильных составов, которые могут случайно попасть на ЛКП. Так, в одном из тестов образцы краски непрерывно облучали ультрафиолетом в течение 6000 часов (250 дней), чтобы имитировать воздействие солнца на краску в самом жарком уголке планеты.

Чтобы понять, насколько удобно будет реальному человеку в автомобильном кресле, в компании используют имитатор «пятой точки».

Фото: Jaguar Land Rover

Видео: YouTube/Ford