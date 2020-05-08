Водителям грузовиков придумали особые правила самоизоляции

Речь о международных и межрегиональных перевозчиках.

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Минтранс и Роспотребнадзор рассказали об особых правилах для водителей грузовиков, осуществляющих международные или внутрироссийские грузовые автоперевозки, поскольку они задействованы в системе бесперебойного снабжения регионов продуктами и непродовольственными товарами.

Президент дал право регионам самостоятельно устанавливать ограничения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном месте. Однако эти ограничения не распространяются на водителей грузовиков, если они прибыли из международного рейса и продолжают грузовые автоперевозки между российскими регионами.

Минимальные меры предосторожности они все же обязаны соблюдать. После завершения международного или внутрироссийского рейса водители обязаны находиться в изоляции, но не две недели, а только до убытия в очередной рейс. Если перерыв между рейсами небольшой, им разрешено самоизолироваться в кабине грузовика, оборудованной спальным местом. При этом у водителя должны быть средства индивидуальной защиты,и он обязан соблюдать правила личной гигиены.

Если перерыв между рейсами большой, водитель должен изолироваться в жилом помещении, но в это время он не может проживать вместе с другими людьми, в том числе членами семьи и родственниками.

Тем временем, действие цифровых пропусков для работающих продлевается до конца мая, как в Москве, так и в Подмосковье.

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