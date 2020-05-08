Эксперты рассказали, кто вскоре будет влиять на наше решение о покупке автомобиля

Именно к этим людям пойдут на поклон автопроизводители, и именно с ними будут заключать рекламные контракты. Но эти люди вовсе не специалисты в автосфере.

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«Лидеры мнений» — автодилеры будущего, считают специалисты «Цифрового креативного агентства» Филипп Турманн и Килиан Томасет из Германии. Именно инфлюэнсеры (influencer — оказывать влияние) будут играть все большую роль при формировании нашего мнения и поступков.

Кризис в мире, вызванный пандемией коронавируса, ускорил оцифровку автомобильного маркетинга. Специалисты приводят в пример Бекки Ли — женщину, которая произвела революцию в автомобильной торговле. Эта китайская fashion-блогер помогла три года назад компании Mini продать сто бирюзовых Mini Cooper через мессенджер We Chat за пять (!) минут — каждый стоимостью 36 000 евро. Бывшая журналистка, а теперь блогерша считается китайской богиней продаж. На своем канале в We Chat — синтезе Facebook и Amazon — она ​​продает, среди прочего, роскошные сумки из собственной коллекции.

В Китае и Корее сотни тысяч таких Бекки Ли. В Азии появилась особая форма влияния — ключевой лидер мнения, или KOL (Key Opinion Leader). Эти люди продают товары миллионам людей через своего рода прямую трансляцию. Только на Taobao, в разделе электронной коммерции Alibaba, в настоящее время проходит более 4000 таких выставок-продаж в день.

Пандемия подстегнула этот процесс. Если раньше через онлайн-торговлю в Китае проходили, в основном, товары повседневного спроса, то теперь охотно покупают и дорогие товары, в том числе недвижимость.

Эксперты считают, что эта тенденция скоро совершит бум и в автомобильном маркетинге. Автопроизводители долго тормозили (по сравнению с другими отраслями) онлайн-продажи, придерживаясь традиционной дилерской модели. Благодаря коронавирусу автопром внезапно ускорился — многие компании начали осваивать интернет.

Клиенты также стали более цифроориентированными. Теперь 92% всех покупателей автомобилей заранее проводят онлайн-исследования. Онлайн-видео заменяют или дополняют настоящий тест-драйв. Процесс покупки все чаще начинается в Facebook и Instagram: 41% всех покупателей автомобилей впервые узнают о новых моделях через соцсети. А молодые клиенты в возрасте до 35 лет готовы к приобретению машины онлайн, им не хочется куда-то ехать и что-то узнавать вживую. Ведь всё под рукой: дополненная реальность, виртуальная реальность, 360-градусное видео. Но всегда нужно с чего-то начать, и тут на передний план выходят лидеры мнений. Кто они? Удачливые люди, держащие в сфере своего влияния большую аудиторию — блогеры и блогерши, у кого миллионы подписчиков. Знают ли они что-то о предмете продаж? А вот это уже не очень важно, все дело в их способности быть убедительными.

Так что осуществлять цифровой автомобильный маркетинг автопроизводители будут с помощью вот таких успешных влиятельных лиц, как Бекки Ли. В Китае 13% всех пользователей We Chat уже купили автомобиль той модели, которая была порекомендована блогером. Лидеры мнений в цифровую эпоху получили бонус доверия, утверждают эксперты. Это подтвердили и результаты опроса среди немцев — более 27% жителей Германии считают рекомендации блогеров более заслуживающими внимания, чем мнения специалистов.

К чему мы идем? Эксперты полагают, что миссис Ли должна открыть свой виртуальный дилерский центр. И он будет очень успешным, в этом у них нет никаких сомнений.

Фото: Unsplash, Mini