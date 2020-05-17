Сегодня, в 8:00 ...А еще мы в нем эспрессо делаем! — двигатель Porsche стал кофемашиной Стоимость кофеварки — 10 200 евро, а всего будет выпущено 993 экземпляра.
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Если вы любите не только кофе, но и классические автомобили Porsche, и можете позволить себе покупку стоимостью 10 200 евро (более 800 тысяч рублей), то у Super Veloce есть для вас уникальная кофемашина эспрессо.
Espresso Veloce RS Black Edition изготавливается компанией Super Veloce и была спроектирована в виде оппозитного двигателя с воздушным охлаждением, который ставился на Porsche 911 выпуска 1994–1998 годов. Кофемашина сделана из карбона, титана, алюминиевых сплавов и хирургической стали.
Кофемашина больше похожа на произведение искусства, чем на кухонную технику, имеет черные анодированные головки цилиндров, «логотип»
Porsche и, скорее всего, делает вкусный эспрессо.
Эспрессо-машины не должны быть большими, но Espresso Veloce RS Black Edition это не касается. Ее длина достигает 380 мм, ширина — 420 мм, а высота составляет 340 мм. Весит она тоже немало — 21,5 кг.
В компании Super Veloce заявляют, что кофемашина может представлять собой коллекционную ценность, так как выпущено будет всего 993 экземпляра.
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