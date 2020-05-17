Лучшие мемы и шутки про самоизоляцию и коронавирус Количество инфицированных коронавирусом (COVID-19) продолжает расти. Россия уже вошла в тройку лидеров по числу заразившихся. Но даже в такой ситуации нужно находить время и место для юмора. Неизвестные модели АВТОВАЗа: семиместный минивэн Пластилиновый полноразмерный прототип представили в 1990 году. Но тут же наступил 1991-й, и проект свернули. Народная уловка при самоизоляции: в машине во дворе. Можно? Сегодня многие не выдерживают пребывания с семьей круглые сутки в замкнутом пространстве квартиры и уходят просто посидеть (или даже выпить) в припаркованный автомобиль. «За рулем» выяснил, нужно ли для этого оформлять пропуск и что по этому поводу считают в ГИБДД.