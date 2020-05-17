...А еще мы в нем эспрессо делаем! — двигатель Porsche стал кофемашиной — журнал За рулем

...А еще мы в нем эспрессо делаем! — двигатель Porsche стал кофемашиной

Стоимость кофеварки — 10 200 евро, а всего будет выпущено 993 экземпляра.

Материалы по теме
5 способов вернуть концентрацию, если кофе уже не работает

Если вы любите не только кофе, но и классические автомобили Porsche, и можете позволить себе покупку стоимостью 10 200 евро (более 800 тысяч рублей), то у Super Veloce есть для вас уникальная кофемашина эспрессо.

Espresso Veloce RS Black Edition изготавливается компанией Super Veloce и была спроектирована в виде оппозитного двигателя с воздушным охлаждением, который ставился на Porsche 911 выпуска 1994–1998 годов. Кофемашина сделана из карбона, титана, алюминиевых сплавов и хирургической стали.

Кофемашина больше похожа на произведение искусства, чем на кухонную технику, имеет черные анодированные головки цилиндров, «логотип» Porsche и, скорее всего, делает вкусный эспрессо.

Эспрессо-машины не должны быть большими, но Espresso Veloce RS Black Edition это не касается. Ее длина достигает 380 мм, ширина — 420 мм, а высота составляет 340 мм. Весит она тоже немало — 21,5 кг.

В компании Super Veloce заявляют, что кофемашина может представлять собой коллекционную ценность, так как выпущено будет всего 993 экземпляра.

...А еще мы в нем эспрессо делаем! — двигатель Porsche стал кофемашиной

Стоимость кофеварки — 10 200 евро, а всего будет выпущено 993 экземпляра.

...А еще мы в нем эспрессо делаем! — двигатель Porsche стал кофемашиной — фото 1122751...А еще мы в нем эспрессо делаем! — двигатель Porsche стал кофемашиной — фото 1122749...А еще мы в нем эспрессо делаем! — двигатель Porsche стал кофемашиной — фото 1122752...А еще мы в нем эспрессо делаем! — двигатель Porsche стал кофемашиной — фото 1122753...А еще мы в нем эспрессо делаем! — двигатель Porsche стал кофемашиной — фото 1122754...А еще мы в нем эспрессо делаем! — двигатель Porsche стал кофемашиной — фото 1122750...А еще мы в нем эспрессо делаем! — двигатель Porsche стал кофемашиной

  • Также предлагаем вам ознакомиться с пятью самыми интересными, на наш взгляд, гаджетами для путешествий. Нет, это не планшеты и смартфоны.

Фото: Super Veloce

...А еще мы в нем эспрессо делаем! — двигатель Porsche стал кофемашиной

Стоимость кофеварки — 10 200 евро, а всего будет выпущено 993 экземпляра.

...А еще мы в нем эспрессо делаем! — двигатель Porsche стал кофемашиной — фото 1122750...А еще мы в нем эспрессо делаем! — двигатель Porsche стал кофемашиной — фото 1122751...А еще мы в нем эспрессо делаем! — двигатель Porsche стал кофемашиной — фото 1122749...А еще мы в нем эспрессо делаем! — двигатель Porsche стал кофемашиной — фото 1122752...А еще мы в нем эспрессо делаем! — двигатель Porsche стал кофемашиной — фото 1122753...А еще мы в нем эспрессо делаем! — двигатель Porsche стал кофемашиной — фото 1122754...А еще мы в нем эспрессо делаем! — двигатель Porsche стал кофемашиной
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...