Вчера, в 9:00 Как украсть бензин с АЗС и сесть в тюрьму на два года (видеоинструкция) Таинственный гражданин в медицинской маске заливал бензин в бак и элегантно уезжал, игнорируя кассу.
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В Мурманске на многократных хищениях бензина с автозаправочных станций попался ранее судимый за кражи 33-летний безработный гражданин,
сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. На вора в адрес полиции Мурманска поступило несколько заявлений от сотрудников АЗС. Схема преступления в каждом случае была неизменна и предельно проста.
Неизвестный в медицинской маске на лице подъезжал к топливозаправочной колонке на синем Renault Logan, заливал бензин в бак и стоящую в багажнике канистру, после чего элегантно уезжал, проигнорировав кассу — очевидно, заранее вычислив заправки с несовершенной процедурой расчета. За несколько успешных «операций» таинственному гражданину в маске удалось заправить 400 литров топлива на сумму почти 12 000 рублей.
Маска на лице не смутила мурманских полицейских, которые, изъяв записи с камер видеонаблюдения, провели ряд оперативно-разыскных мероприятий и задержали подозреваемого, который вскоре признался в трех эпизодах противоправной деятельности. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Мурманчанина может ожидать два года лишения свободы.
Фото: скриншот Youtube, канал МВД МЕДИА
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