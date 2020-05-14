Тем, кто садится за руль после нескольких недель самоизоляции, рекомендуется начинать с коротких поездок и только в светлое время суток.

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Возврат автомобилистов на дороги в связи с возобновлением работы ряда компаний может привести к увеличению количества ДТП: люди за время самоизоляции утратили навыки управления автомобилем. На это указывают инструкторы по вождению, напоминая, что безопасное вождение требует постоянной практики и людям не стоит переоценивать себя, выезжая на дорогу после продолжительного простоя.

Осторожнее следует быть и тем водителям, которые не прекращали ездить последние два месяца. Рядом с ними в потоке едут отвыкшие от управления машиной люди. Вернувшись за руль, они испытывают стресс, от которого успели отвыкнуть, что мешает им управлять так же безопасно, как до пандемии.

Относительно пустые дороги способствуют возникновению аварийных ситуаций из-за превышения скорости и необдуманных перестроений в надежде на то, что рядом никого нет.

Чтобы освежить навыки управления автомобилем без риска попасть в аварию, рекомендуется ограничиться короткими поездками по давно знакомым маршрутам, если это возможно, и совершать их только в светлое время суток и в сухую погоду. Перед поездкой следует проверить автомобиль, начиная от давления в шинах и заканчивая настройками кресла и зеркал заднего вида.

Говорят, ругаться за рулем бывает даже полезно.

Фото: Dima Dmytro / Unsplash