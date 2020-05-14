Вежливый водитель был наказан за соблюдение правил дорожного движения — его автомобиль утонул.

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В Санкт-Петербурге, на Фонтанке, возле дома 199 в реку упал автомобиль. На опубликованном видео женщина собралась переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель синего Hyundai Solaris притормозил, пропуская пешехода, но через пару секунд получил сильный удар в задний бампер.

Водитель ехавшего за Солярисом Рено Логана, видимо, не понял, для чего тот остановился, и либо хотел объехать его, либо старался избежать столкновения, вывернув руль влево, но заметил бегущую по переходу женщину и врезался в Hyundai.

Удар в задний левый угол случился в тот момент, когда водитель Соляриса убрал ногу с педали тормоза и возобновил движение — машину ничто не держало. В результате Логан слегка развернул автомобиль вежливого водителя и придал ему отличное ускорение — седан на удивление легко снес ограду и рухнул в реку.

Далее, со слов очевидцев, водитель Соляриса выбрался из автомобиля на капот, после чего люди из остановившихся машин помогли ему сойти со своего «корабля» на берег. Автомобиль позже затонул в паре сотен метров от места падения в реку. В аварии никто не пострадал. Прибежал ли на помощь невольный источник аварии — неизвестно.

На днях свалиться с моста в реку рисковали сотни автомобилей в Китае.

Фото, видео: Mash