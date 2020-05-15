УАЗ выпустит 2800 автомобилей до конца мая

Предприятие выживает за счет корпоративных и государственных заказов.

Материалы по теме УАЗ начал продавать автомобили онлайн

С конвейера Ульяновского автозавода в течение майских рабочих дней должно сойти 2800 автомобилей. Из них 150 будет спецавтомобилями — в исполнениях для автопатруля и скорой помощи классов «В» и «С». Заводу сейчас позволяют работать корпоративные и государственные заказы, в том числе от Министерства обороны, пишет Автостат со ссылкой на исполнительного директора УАЗа Алексея Спирина.

Эта загрузка обеспечивает занятость персонала завода и выплату зарплат, а службам, задействованным в комплексе мер противодействия коронавирусу, дает столь необходимую современную технику, подчеркивают в пресс-службе предприятия. Заводу разрешено вывести на работу не более 80% персонала, и он в настоящее время распределен так: в первую смену работают 2160 сотрудников, во вторую — около 1500, в третью — примерно 400.

В апреле дилерам УАЗа удалось продать 862 автомобиля, что на 75% меньше, чем месяцем ранее, и это одно из самых значительных падений среди легковых брендов даже на фоне общего обвала авторынка. Однако этот результат позволил УАЗу войти в Топ-10 производителей по продажам. Бестселлером марки остается модель Патриот.

Среди специализированной техники, которую сейчас выпускает УАЗ — реанимобили на базе УАЗ Профи.

Фото: Егор Алеев/ТАСС