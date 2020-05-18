Десять марок подняли цены (пока все отдыхали)

У Лады это уже третье изменение ценников.

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Первую половину мая сразу десять автомобильных брендов отметили очередной корректировкой цен. Ситуация, сходная с нынешней, наблюдалась в конце марта, а по сути явилась ее продолжением: тогда более десятка марок из официально представленных в России подняли цены на отдельные модели или весь модельный ряд. Теперь же мы наблюдаем уже третье изменение ценников практически по всему модельному ряду у Lada (на разные модели — от 0,6 до 2,3%) и Jeep (1,1–2,6%). Другие бренды переписали цены на отдельные позиции или на большинство моделей.

За период с 1 по 15 мая почти весь модельный ряд, с небольшими исключениями, подорожал у Infiniti (рост составил 0,9–2,2%), а также у MINI (1,6–4,8%), Mitsubishi (0,4–3,6%) и Renault (1,8–3,6%), отмечает (https://autostat.ru/news/44031/) Автостат. Для французского бренда это также уже не первый рост цен в текущем году, равно как и в Mitsubishi уже повышали цены на три своих модели в апреле.

У Шкоды пока подорожали только отдельные позиции в модельном ряду — топовые версии кроссовера Kodiaq (на 1,2–1,4%) и флагманский лифтбек Superb. Компания Chery отметилась поднятием стоимости кроссовера Tiggo 4 (на 0,8–3,5%), а Suzuki обновила ценник для внедорожника Jimny — плюс 2,9–3,4%. Интересным исключением из общего правила стал Nissan, вернувшийся к мартовским ценам для трех моделей из четырех, что представлены на рынке России, то есть японские кроссоверы подешевели на 1,8–3,0%.

Конец марта, весь апрель и начало мая были ознаменованы ростом цен на новые авто, некоторые подорожали даже до старта продаж. При этом покупателей и так практически нет — за апрель авторынок РФ сократился на 72,4%.

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