В мае паркуйтесь под солнцем! Это убивает коронавирус в машине

Создающийся в салоне парниковый эффект дезинфицирует не только обивку и другие поверхности, но и оставленные в машине вещи.

Любой, кто садился в припаркованную на солнце машину, удивлялся, как быстро успел раскалиться салон. Поэтому не рекомендуется оставлять в автомобиле животных и детей. Даже «на минуточку».

Теперь от парковки на солнце есть польза. Эффективность дезинфекции салона солнцем подтвердили ученые из Университета Джорджии (США). Оказалось, что коротковолновое излучение солнца, проникающее сквозь автомобильные стекла, легко убивает вирус, который вызывает COVID-19.

Даже когда на улице всего 20 градусов тепла по Цельсию, салон автомобиля может разогреваться до 45 градусов за час. Если же на улице 27 градусов, можно быть уверенным, что через час в салоне машины будет пекло — 50 градусов. У людей такие температуры вызывают тепловой удар, а вирусы гибнут, пишут ученые в исследовании.

Повышение же температуры до 55 градусов убивает 99,99% вирусов всего за 20 минут. При 65 градусах — за пять минут.

Наиболее эффективные и безопасные способы дезинфекции салона (кроме описанного) вы найдете здесь.

Фото: Eduardo Arcos / Unsplash