Сборку Lada Vesta возобновили после трехнедельной паузы

Одновременно с началом производства возобновилась и отгрузка автомобилей с товарной площадки.

Материалы по теме Завод безопасен: АВТОВАЗ возобновит работу 18 мая

На заводе Lada Ижевск возобновилось производство автомобилей семейства Lada Vesta. Предприятие перезапустилось после трехнедельного простоя одновременно с головным предприятием — как и завод АВТОВАЗ в Тольятти, старт конвейера и всех производств в Ижевске произошел 18 мая. Паблик AvtoVAZ News социальной сети ВКонтакте сообщает, что с началом производства возобновилась и отгрузка автомобилей с товарной площадки.

Предварительный план производства предусматривает сборку 1500 машин до конца мая — это примерно в три раза меньше обычной производительности Lada Ижевск. Спрос на автомобили сейчас невелик, поэтому объем производства снижен. Выйти на докризисные объемы пока едва ли получилось бы даже теоретически ввиду недавних сложностей с комплектующими. Поэтому часть сотрудников Lada Ижевск остались в вынужденном отпуске с выплатой 2/3 зарплаты.

В начале апреля завод прошел тщательную подготовку к перезапуску в условиях пандемии коронавируса и 13 апреля начал работать — также одновременно с предприятием в Тольятти. Однако запаса запчастей для сборки машин хватило только до 27 апреля.

В начале мая автомобили Lada Vesta перестали отгружаться дилерам, однако теперь и этот процесс на заводе восстановлен.

Фото: Алена Селезнева/ТАСС