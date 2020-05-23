Трейлер для работы на удаленке: в нем есть усилитель интернета

Мечта практически каждого — выполнять свою работу путешествуя и наслаждаясь свежим воздухом.

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Теперь, когда люди все чаще работают из дома, компания Boreas Campers, которая специализируется на производстве трейлеров-прицепов, предлагает выполнять свою работу из любой точки мира.

На такой удаленке, сами понимаете, особенно важно наличие интернета. Boreas Campers рекомендует установить антенну и сотовый усилитель сигнала. Клиенты, тестировавшие продукцию компании, сообщают, что размещение вне прицепа телескопической антенны длиной 7,6 метра обеспечивает прием сигнала любой силы. Существуют приложения, с помощью которых можно проверить, есть ли рядом с вашим лагерем сотовая вышка, в которую может «прицелиться» усилитель.

Если с интернетом все в порядке, то следующая забота — наличие электричества, чтобы вы могли управлять всеми функциями автодома и работать хоть целый день. Трейлеры Boreas Campers поставляются с солнечной батареей мощностью 110 Вт. Если кто-то хочет провести в дали от цивилизации продолжительное время, компания опционно добавит дополнительные батареи.

Когда рабочий день закончен, можно заняться приготовлением пищи, для этого у трейлера имеется небольшой камбуз. Трейлер-прицеп начального уровня имеет шкафчики, столешницу из нержавеющей стали и поставляется с предустановленным 12-вольтовым холодильником. В топовой комплектации XT комфорта еще больше, например, есть пропановая варочная панель с двумя конфорками, раковина из нержавеющей стали, холодильник с морозильной камерой и 90-литровый бак для водоснабжения.

В Boreas Campers отмечают, что принципиально не используют в своих трейлерах древесину, это повышает их прочность, так как нечему гнить или быть попорченным жучком.

Прицеп легкий и компактный. Внутри есть матрас размером с queen-size кровать, а жесткие и прочные стены обеспечивают большую безопасность в ненастную погоду, чем мягкая походная палатка. Просят за комфортные прицепы от 19 000 до 32 000 долларов в зависимости от комплектации.

Трейлер для работы на удаленке: в нем есть усилитель интернета Мечта практически каждого — выполнять свою работу путешествуя и наслаждаясь свежим воздухом. Трейлер для работы на удаленке: в нем есть усилитель интернета

Интересно, что пикапа Tesla Cybertruck еще нет, а автодом на его базе уже придумали.

Фото: Boreas Campers