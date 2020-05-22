Ford прекратит выпуск двух моделей

Компания продолжает оптимизировать свой модельный ряд, правда, пока в США, а не в Европе.

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Ford Fusion, известный в Европе под именем Mondeo, очень скоро снимут с производства в Мексике, а точнее — 21 июля. Вместе с Lincoln MKZ — автомобили используют одну платформу — выпуск этого автомобиля будет завершен в тот же день.

Последний седан сойдет с конвейера завода Ford в Эрмосильо-Соноре (Мексика) 21 июля. Оба седана Ford заменит новым компактным кроссовером Bronco Sport.

Ford Fusion

За последний год премиальный седан Lincoln MKZ получил долгожданные обновления, включая новые пакеты оборудования, дополнительные цвета, новый дизайн колесных дисков и индивидуальные решетки радиатора для различных уровней отделки салона.

С прекращением выпуска MKZ единственным седаном в линейке Линкольна останется Continental. К сожалению, век его тоже недолог, после того как свое «отыграет» нынешнее поколение, его снимут с производства, и будет интересно посмотреть, продолжит ли бренд свое существование вообще без седанов, против чего так протестуют дилеры. Ведь согласно недавнему отчету, седаны по-прежнему составляют примерно треть продаж компании в США, но теперь марка меняет стратегию и нацеливается исключительно на кроссоверы, внедорожники и пикапы.

Lincoln MKZ

Впрочем, два года назад производитель уже сообщал, что планирует постепенно отказываться от всех седанов и хэтчбеков в пользу более практичных и востребованных SUV.

Премьеру Ford Bronco Sport ожидают в ближайшее время. По слухам, производство Ford Bronco Sport началось на заводе в Эрмосильо-Сонора (Мексика) 18 мая. А вот что известно точно — покупатели смогут сформировать внешний вид своего Bronco Sport, на выбор им предложат различный дизайн радиаторной решетки.

Для запуска своих заводов к период пандемии коронавируса Ford разработал специальные браслеты «социального дистанцирования».

Фото: Ford