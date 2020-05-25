Самолет сел на шоссе среди машин (видео)

Отказал один из двух двигателей, из-за чего пилоту пришлось садиться на ближайшую автодорогу.

Материалы по теме Мягкая посадка: самолет приземлился на оживленном шоссе

На кадрах, снятых пассажиром одной из машин, едущих по автомагистрали, видно, что самолет постепенно снижается над дорогой, летя под углом, а пилот, судя по всему, ищет в пробке разрыв, чтобы посадить машину. Кажется, самолет приземлился прямо перед едущими автомобилями.

Согласно сообщению KCTV5, пилот самолета Beechcraft Twin Bonanza был вынужден совершить аварийную посадку, когда один из двух двигателей вышел из строя.

«У него было мало времени на принятие решения. Посадка на этом участке дороги была лучшим вариантом, позволяющим избежать катастрофы», — сказал сержант патруля штата Миссури Энди Белл.

Как рассказали очевидцы, самолет сначала решил сесть на разделительную полосу, но затем его скорость выровнялась со скоростью едущих по шоссе автомобилей, и пилот передумал, когда увидел достаточно большой разрыв между машинами, едущими в попутном направлении.

Пилот точно рассчитал место посадки и остановился всего в сотне метров от пересекающего шоссе путепровода. Ни один автомобиль не был поврежден и никто не пострадал. Лишь у самолета после столкновения с дорожным знаком повредилось крыло.

Тюнинг-ателье сделало из самолета почти 13-метровый лимузин.

Фото: Twitter

Видео: YouTube