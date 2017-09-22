Новый большой кроссовер Chery. Но как бы не совсем Chery

Модель TXL будет представлена, как только снимут режимы ограничений.

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Китайская компания Chery зарегистрировала в России новый бренд — CHERYEXEED. Под этим брендом в РФ будут продаваться автомобили, известные в Китае как Exeed. Очевидно, в компании хотят сохранить в российском варианте название «Chery», чтобы повысить узнаваемость. Первой моделью нового суббренда Chery, выведенной на российский рынок, должен стать полноразмерный кроссовер TXL.

Точные сроки появления модели на рынке пресс-служба Chery не называет, но указывает, что TXL будет представлен, как только снимут режимы ограничений. По предварительным данным, российская версия кроссовера получит климат-контроль, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, камеру заднего вида, электропривод задней двери и еще ряд опций. Силовой агрегат — 1,6-литровая 185-сильная бензиновая «турбочетверка» объемом 1,6 литра и 7-ступенчатый преселективный робот. Привод — передний или полный.

Габариты кроссовера составляют 4775 мм в длину, 1885 мм в ширину и 1706 мм в высоту, что делает TXL одноклассником «родственного» Chery Tiggo 8. Автором дизайна TXL стал Кевин Райс, в начале 2010-х работавший над обликом BMW 1-й, 3-й и 4-й серий.

Кроме того, заместитель вице-президента компании Chery Сан Спринг подтвердил, что в 2021 году в России появится еще более крупный, чем TXL, кроссовер VX.

Фото: Chery