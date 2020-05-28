Лето близко: спрос на автодома в России вырос почти два раза

Такой всплеск интереса на фоне пандемии аналитики объясняют стремлением россиян посвятить летний отпуск внутреннему туризму.

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Похоже, немало россиян собираются провести свой отпуск в автодомах: спрос на них за четыре месяца с начала года вырос на 40%, таковы данные исследования «Авито Авто», которое компания предоставила «За рулем».

Наши граждане не намерены отказываться от летнего отпуска в 2020 году, просто несколько скорректировали свои планы. Согласно исследованию ВЦИОМ, 95% россиян в этом году не планируют в этом году выезжать на летний отдых за границу, даже если власти снимут транспортные ограничения. По данным аналитического центра НАФИ, 23% жителей страны, которые раньше рассматривали для себя только отдых за рубежом, в связи с эпидемиологической ситуацией готовы переориентироваться на внутренний туризм. Личный автомобиль остается безопасным средством передвижения по стране, а путешествие в автодоме позволяет избежать аренды жилья. Вероятно, этим и объясняется повышенный спрос, отмечают аналитики.

Активнее всего автодомами в 2020 году интересуются в Москве и Санкт-Петербурге: на эти города приходится более 20% общероссийского спроса. А наиболее высокую динамику роста демонстрируют Иркутск, Красноярск, Саратов и Тольятти. В этих городах спрос, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос более чем на 100%. Менее всего автодомами интересуются жители Тюмени — спрос в этом городе упал на 17% по сравнению с прошлым годом.

Рост предложения автодомов по России составил 6% и значительно отстает от динамики спроса, причем почти во всех регионах. Но есть и исключения: к примеру, в Иркутске предложение выросло на рекордные 116%, а спрос — на 156%. Челябинск стал единственным городом, где рост предложения опередил рост спроса: +69% и +59% соответственно.

Исследование показало, что средняя стоимость автодома в России в 2020 году составила 702 000 рублей. Дороже всего такое приобретение обойдется жителям Москвы и Нижнего Новгорода — 1 882 000 рублей и 1 059 000 рублей соответственно. Наиболее доступные средние цены автодомов в Ульяновске — 239 000 и Омске — 338 000 рублей.

Больше всего автодома подорожали в этом году в Барнауле (+260%) и Тольятти (+154%), а снизились цены на них в Казани (-55%) и Омске (-38%). Наиболее стабильные цены — в Самаре (+3%) и Москве (+6%).

Существует и лайт-вариант автодома — это мини-кухня для кроссоверов, которая пригодится тем, кто даже на природе не желает отказываться от домашнего комфорта.

Фото: depositphotos.com