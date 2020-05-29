Renault сократит более 10 000 сотрудников и будет делать меньше автомобилей

Российские планы компании также подвергнутся корректировкам.

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Вслед за Nissan свою часть плана выхода из кризиса представил и партнер японского бренда по альянсу компания Renault. За ближайшие три года французы собираются сократить расходы на 2 млрд евро, чтобы вернуться к былой конкурентоспособности. Пакет мер по повышению эффективности содержит самые различные пункты и среди них — оптимизация численности работников и сокращение объемов производства.

Оптимизация численности будет включать переобучение персонала, переводы сотрудников на другие должности внутри компании, а также предоставление выгодных условий добровольного ухода. Ситуация затронет порядка 4600 сотрудников во Франции, а на предприятиях Renault в других регионах планируется сократить более 10 000 человек.

Кроме того, в Renault значительно уменьшат производство автомобилей — с ежегодного объема в 4 млн автомобилей в 2019 году до 3,3 млн к 2024 году. Поэтому неудивительно, что в списке мер значится, например, отказ от наращивания производственных мощностей в Марокко и Румынии, а также продажа доли совместного с Dongfeng предприятия китайской стороне.

Российские планы Renault также подвергнутся корректировкам, но их характер и объем еще предстоит определить: в планах значится лишь расплывчатое «изучение адаптации производственных мощностей в России», то есть завода Renault Россия и производственной линии на АВТОВАЗе. Изучаются и варианты того, как можно рационализировать выпуск коробок передач. Напомним, французская трансмиссия серий JH и JR применяется на выпускающихся в России моделях Renault и Lada.

Под оптимизацию уже попали российские модели бренда Datsun, принадлежащего Nissan — они больше выпускаться не будут.

Фото: Christophe Ena/AP/TASS