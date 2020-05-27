Renault, Nissan и Mitsubishi поделили мир

Компании, входящие в один альянс, поделили страны сбыта, чтобы не мешать друг другу вести бизнес.

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У альянса Renault-Nissan-Mitsubishi сейчас черная полоса, которая началась с ареста бывшего главы Карлоса Гона и продолжается из-за пандемии, вызванной коронавирусом. Мы уже сообщали, что министр финансов Франции усомнился в способности компании Рено справиться с кризисом без многомиллиардных госсубсидий. Кроме того, французский автопроизводитель намерен избавиться от некоторых моделей, чтобы минимизировать расходы.

Теперь руководство альянса объявило о новой бизнес-стратегии, которая должна помочь преодолеть текущий экономический кризис. Вводится новый принцип «лидер-последователь», который будет касаться автомобилей. То есть в каждом сегменте у альянса будет одна «главная» модель и несколько родственных автомобилей, разработанных «ведущей» компанией при поддержке «последователей». Новая бизнес-модель приведет к снижению инвестиций в разработку новинок на 40%.

Согласно же другой новой стратегии, каждая компания альянса должна сосредоточиться на одном или нескольких ключевых регионах. Это должно повысить конкурентоспособность брендов.

Согласно распределению, Nissan получил Китай, Северную Америку и Японию. Renault досталась Европа, Россия, Южная Америка и Северная Африка, а Mitsubishi будет представлен в Юго-Восточной Азии и странах Океании.

В соответствии с новыми внутренними функциями, Nissan будет отвечать за обновление сегмента компактных кроссоверов, а Renault займется разработкой субкомпактных кроссоверов. Mitsubishi, судя по всему, достался сегмент полноразмерных кроссоверов и внедорожников.

На днях Рено представил в России обновленный Каптюр.

Фото: Brett Zeck / Unsplash