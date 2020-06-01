Трусливый лихач: нетрезвый водитель расплакался при задержании

На счастье, все обошлось лишь разбитым автомобилем, а ведь алкоголя в крови нарушителя было в пять раз больше допустимого значения. При этом прав у него… никогда не было!

Вчера, около 5 часов утра внимание сотрудников ДПС, патрулировавших дорогу Иркутск — Качуг, привлекла Тойота Марк 2, водитель которой странно маневрировал на большой скорости. Требование сотрудника дорожной инспекции остановиться он проигнорировал и лишь прибавил газу. Патрульный автомобиль начал преследование, в итоге нарушитель не справился с управлением и наехал на препятствие.

В салоне иномарки оказался явно нетрезвый 22-летний житель поселка Бозой, у которого никогда не было водительских прав, сообщает региональное управление МВД России. «Продувка» мужчины показала, что алкоголя в выдыхаемом воздухе было 0,866 мл/л, и это в пять (!) раз превысило допустимую погрешность в 0,16 мл/л.

Такой наглости не ожидали даже видавшие виды полицейские — пьяный, без прав, нарушал все мыслимые правила да еще пытался удрать от полиции. Но нарушитель-лихач удивил всех еще и тем, что когда ему зачитывали права, начал горько всхлипывать.

В итоге полицейские составили четыре протокола об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортным средством в нетрезвом виде и без водительского удостоверения.

Этот житель города Кодинска не представлял свой день без рюмки водки, а как жил, так и ездил — постоянно нетрезвым.



Видео: YouTube