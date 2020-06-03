Новый универсал Audi A6 Avant: уже можно заказать

Кроме того, в Россию едут новые модификации седана A6 и четырехдверного купе A7.

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Дилеры бренда начали прием заказов на новый универсал семейства A6 Avant. В Россию завезут универсалы с тремя двигателями: 2.0 TDI и 2.0 TFSI развивают 190 л.с. и предлагаются в сочетании только с передним приводом, а дизель 3.0 TDI обладает мощностью 249 л.с. и будет ставиться на машины с полным приводом quattro. Цены на эти три версии — от 3 311 000, от 3 357 000 и от 4 194 000 рублей соответственно.

У седана Audi A6 к списку из четырех возможных версий добавится еще одна: полноприводный турбодизельный Audi A6 45 TDI quattro с мощностью 249 л.с. Двигатель в паре с 8-ступенчатым автоматом tiptronic ускоряют машину до 100 км/ч за 6,1 секунды. Цена — от 4 000 000 рублей.

Audi A6 Avant

Кроме того, теперь доступна к заказу в России и новая версия четырехдверного купе — Audi A7 Sportback 45 TDI quattro. До первой «сотни» машина добирается чуть медленнее «шестерки» — за 6,3 секунды, но плата за модный кузов выше: от 4 810 000 рублей... Российская пресс-служба Audi сообщает, что все новинки поступят в продажу в августе.

Первые данные о новом поколении A6 в России появились в 2018 году, и будущее универсалов A6 Avant тогда выглядело туманным.

Фото: Audi