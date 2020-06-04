Volkswagen привезет в Россию спортивный седан Arteon

Цены стартуют от 2 639 000 рублей.

Материалы по теме Volkswagen Arteon — первый тест-драйв

Volkswagen все-таки собирается расширить российский модельный ряд спортседаном Arteon. В компании заявили, что в нашу страну будут поставляться машины в двух топовых версиях — R-Line и R-Line Premium. Силовой агрегат един для обеих: бензиновый 190-сильный, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом DSG.

Головной свет в обоих исполнениях — светодиодный, как и фонари, а в R-Line Premium реализована динамическая подсветка поворотов. Колесная база модели равна 2837 мм, а объем багажного отделения — 563 литра. Для сравнения, размеры колесной базы у седанов BMW 3-й серии и Mercedes-Benz C-класса чуть больше, 2851 и 2840 мм соответственно, но вот багажники — по 480 литров. Версия Arteon R-Line поставляется с 18-дюймовыми колесными дисками, а R-Line Premium — с 19-дюймовыми. Отделка салона — искусственная замша и кожа Vienna. Потолок в обеих версиях черного цвета.

В стандартное оснащение входят: подогрев всех сидений и трехзонный климат-контроль, цифровая приборка на 10,25 дюйма, навигация Discover Media с 8-дюймовым экраном и интеграция со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, спрятанная под логотипом Volkswagen, передний и задний парктроники, система удержания в полосе, обогрев лобового стекла без нитей накаливания, обогрев форсунок омывателя, бесключевой доступ и пуск двигателя, зеркала с электроприводом, обогревом, электрохромным затемнением (левое) и режимом заднего хода (правое).

В R-Line Premium появляются панорамный люк с электроприводом, вставки из шлифованного алюминия на передней панели, особая интерьерная подсветка, звукоизолирующие ламинированные стекла, мультимедиа с более крупным экраном 9,2 дюйма и управлением голосом и жестами, система кругового обзора, беспроводная зарядка смартфона, электропривод крышки багажника, адаптивный круиз-контроль и ассистент аварийного торможения.

Цены на спортседан Arteon начинаются от 2 639 000 рублей — столько стоит базовый R-Line. За R-Line Premium попросят минимум 2 999 000 рублей. Российские дилеры уже принимают заказы на седан. А в Европе накануне был анонсирован Arteon в кузове shooting brake (спортивный универсал), и теперь шансы попасть в России появляются и у него.

Седан Arteon в Старом Свете продается уже почти три года — впервые его показали публике в Женеве в 2017 году.

Фото: Volkswagen