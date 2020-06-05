Новые тахографы будут передавать информацию о скорости машин и их местоположении онлайн, что позволит выписывать штрафы без фотофиксации нарушений.

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Началось тестирование новых онлайн-тахографов, которые будут устанавливаться на автобусы и грузовые автомобили. Благодаря им водители не смогут безнаказанно нарушать правила дорожного движения, проезжая по закрытым для них дорогам или превышая установленную на том или ином участке дороги скорость.

Кроме того, станет отслеживаться соблюдение режима труда, и водители не будут перерабатывать, оставаясь за рулем по нескольку часов кряду.

Первыми онлайн-тахографы получат автобусы и другой пассажирский транспорт в двадцати крупнейших городах страны, пишет «Коммерсантъ». Но эксперты и водители не уверены, что передаваемая информация будет отображаться корректно, из-за чего ее нельзя использовать для наложения штрафов. Но как заверили в Минтрансе, процесс не будет полностью автоматическим.

«К должностному лицу будут попадать только сведения, однозначно свидетельствующие о нарушении, но решение о назначении наказания будет принимать должностное лицо», — уточнили в министерстве.

Кроме того, в Минтрансе не планируют устанавливать онлайн-тахографы на уже выпущенные автомобили — только на новые.

В России намерены собирать данные об автомобилях и водителях. Для чего это нужно, вы можете узнать здесь.

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