Смертельное ДТП такси и Ferrari в Петербурге (видео)

На кадрах видно, как спорткар на большой скорости врезается в Volkswagen Polo.

В минувшее воскресенье на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны таксист на белом Polo поворачивал налево на светофоре и не пропустил Ferrari, который пересекал улицу по прямой. Удар был такой силы, что спорткар сплющило, а у Polo вырвало мотор. 65-летний водитель такси погиб, его пассажирка отделалась легкими травмами, у владельца Ferrari состояние средней степени тяжести.

Свидетели происшествия утверждают, что Феррари ускорился на перекрестке, чтобы успеть на мигающий зеленый. В полиции считают, что водитель Поло при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении Ferrari.

Что может отвлечь водителя за рулем? На эту тему мы провели опрос, его результаты вы можете найти в этом материале.



Видео: YouTube