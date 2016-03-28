Что может отвлечь вас за рулем? Наш опрос

«Плетется» порой автомобиль в левом ряду, всем мешает, и водители, чертыхаясь, его объезжают. Заглянешь в салон — и в 90% случаев оказывается, что владелец завис в смартфоне, потеряв связь с действительностью.

При любой загруженности дорог человеческий фактор был и остается основной причиной дорожно-транспортных происшествий. Поэтому специалисты «За рулем» и аналитического агентства «Автостат» решили узнать, на что чаще всего отвлекаются россияне, находясь за рулем. С этой целью с 29 мая по 3 июня был проведен онлайн-опрос, в котором приняло участие более 1300 респондентов.

Выяснилось, что лишь 40% респондентов всегда предельно внимательны на дороге, хотя, скорее всего, многие из них несколько приукрасили себя. А вот более 60% подтвердили, что отвлекаются за рулем. При этом практически каждый второй (52%) признал, что главным отвлекающим объектом в поездках для него является смартфон/телефон.

Судя по данным опроса, во время движения более 40% водителей продолжают отвечать на звонки (а может, и сами звонят!), свыше 7% научились одной рукой писать СМС и делают это в пути, 4% — даже успевают просматривать соцсети. На другие причины, которые могут отвлечь водителя, пришлось чуть более 9% всех ответов.

Комментирует редактор «За рулем»

— Я бы и рад сказать, что отношусь к тем, кто никогда не отвлекается от дороги. Но, увы, я — из большинства и иногда отвлекаюсь на звонки. По возможности подключаю телефон по Bluetooth к машине. Но это не всегда возможно.

Когда постоянно работаешь за рулем во время тестов, регулярные звонки из редакции — обычное явление. Бывает, что отвлекаюсь на соцсети или почту — но такое я себе позволяю только в глухих пробках, ни в коем случае не в движении. И очень хочется верить, что те 4%, что отвлекаются на соцсети, так же делают это на месте, во время заторов. В любом случае, даже отвлечение на звонки во время движения — это опасно. Ведь и секундная потеря контроля может привести к печальным последствиям. Так что старайтесь не отвлекаться на посторонние вещи за рулем. Берите пример с 39% опрошенных, которые всегда внимательны. Главное, чтобы этот ответ был искренним!

Госавтоинспекция решила привлечь внимание граждан к этой проблеме и объявила социальную кампанию «Внимание на дорогу».

Фото: Depositphotos

Инфографика: «За рулем»