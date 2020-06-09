Запуск машины в космос с помощью динамита... Не долетела! (видео)

Блогеры из Финляндии решили вывести автомобиль на орбиту, используя динамит, но успеха не достигли.

После подготовки автомобиля к запуску его марку и модель невозможно было идентифицировать. Но по раскраске понятно, что блогеры хотели испытать самую быструю доставку пиццы. Для запуска же машины в космос молодые люди приготовили целую гору динамита — 70 кг. Таков задний двор финской космической программы.

В отличие от других миссий, где космические агентства тратят тысячи часов на подготовку и проверку всех систем, ребята просто закопали взрывчатку примерно на пару метров под «ракетой», надеясь, что взрывная волна выкинет автомобиль с Земли.

На подготовку стартовой площадки ушло шесть часов. Но миссия доставки пиццы в космос провалилась, а точнее, разлетелась в пыль. Однако блогеры решили не признавать неудачу и, кажется, подделали результаты запуска — полет автомобиля в космосе выглядит не очень убедительно.

Как долго автомобили могут работать без масла и охлаждающей жидкости? Ответ вы найдете здесь.

Фото, видео: YouTube