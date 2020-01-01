В России подорожали VW Tiguan, Passat и Touareg

Три популярных модели прибавили в цене 40 000 — 50 000 рублей, это плюс 1,0–2,5% к старым расценкам.

Материалы по теме Появилась новая версия Volkswagen Tiguan — GO!

Фольксваген стал еще одним представленным в России брендом, уже не впервые за этот год переписывающим ценники. Подорожание пока носит локальный характер: прибавка коснулась только трех моделей, причем в определенных комплектациях. Впрочем, один из бестселлеров компании, кроссовер Tiguan, подорожал почти во всех версиях.

Исключение составила комплектация Tiguan Go!, лишь стартовавшая в продажах 1 июня по цене от 1 739 000 рублей. Актуальные цены на остальные комплектации Тигуана составляют от 1 659 000 до 2 809 000 рублей, пишет Цена-Авто. У модели Passat цену сохранила только базовая версия Respect — 1 829 000 рублей. Комплектации Business и Exclusive с двигателями 1,4 и 2,0 л сейчас стоят от 2 249 000 до 2 479 000 рублей.

Такая же ситуация и с моделью Touareg. Начальный уровень Respect с бензиновым и дизельным двигателями оценен в 3 699 000 и 4 219 000 рублей соответственно. Остальные же версии теперь стоят от 3 949 000 до 5 309 000 рублей.

Вероятно, это подорожание — не последнее в 2020 году. Фольксваген уже поднимал цены в середине апреля. А в течение первой половины мая цены в России подняли 10 марок.

Фото: Volkswagen