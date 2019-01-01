Honda отзывает более 1,4 миллиона машин

Проблемы с топливным насосом обнаружены у автомобилей, продаваемых во многих странах мира.

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В сервисной кампании участвуют модели Honda Accord, Civic Hatchback, Civic Type R и HR-V 2018–2019 годов выпуска, а также модели 2019 года — Jazz и Insight 2019–2020 годов. Кроме того, отзыв касается и люксовых машин Acura RDX, RLX, RLX Sport Hybrid 2019 года выпуска и модели NSX 2018–2019 годов.

Топливный насос низкого давления, расположенный в бензобаках автомобилей, работает со сбоями и может полностью выйти из строя из-за дефектов в механизме. Первым симптомом неисправности является потеря мощности, после чего не исключена остановка двигателя.

Привод насоса, а точнее, его шестерни изготавливались с нарушением технологии, из-за чего могут растрескаться. Пока дефект не привел к авариям.

На отзываемых машинах насосы будут заменяться на новые за счет завода-изготовителя — бесплатно для владельцев.

Компания Honda стала первой, решившей отказаться от неудобных сенсорных кнопок климат-контроля.

Фото: Honda