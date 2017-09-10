Skoda представила замену кроссоверам — новую Octavia Scout — журнал За рулем

Skoda представила замену кроссоверам — новую Octavia Scout

После выхода версии RS в начале 2020 года Skoda выпустила более популярный внедорожный вариант автомобиля — Scout, который традиционно представлен исключительно в кузове универсал.

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Как и его предшественники, новый Scout отличается увеличенным на 15 мм дорожным просветом, украшен особым пластиковым обвесом и оснащен пакетом систем для езды по плохим дорогам.

В то время как предыдущие версии имели только полный привод, новый Scout на базе Октавии будет впервые доступен и в переднеприводном варианте, что сделает его несколько дешевле. На выбор покупателю предлагается несколько двигателей. Это бензиновый мотор 1.5 TSI мощностью 150 лошадиных сил, 115-сильный турбодизель 2.0 TDI мощностью 115 л.с. которые поставляются в паре с 6-ступенчатой механикой, а также мягкий гибрид 1.5 TSI e-TEC, оснащаемый 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Если нужно больше мощности, то в линейке двигателей есть также 190-сильный бензиновый мотор 2.0 TSI и 200-сильный турбодизель 2.0 TDI EVO с крутящим моментом 400 Нм. Более мощные агрегаты оснащаются системой полного привода и 7-ступенчатым роботом.

Новый Scout получился на 16 мм длиннее и на 15 мм шире своего предшественника и имеет самый большой багажник в классе — 640 литров.

Салон внедорожной Октавии отличается сиденьями, отделкой под дерево и контрастной строчкой на обивке интерьера, а на центральной консоли, дверных картах и ручках есть хром.

Список стандартного оборудования очень широк. В него входят, например, серебристые рейлинги на крыше, складные зеркала с обогревом и электроприводом, а также светодиодные противотуманки и фары, 10-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и многое другое.

Skoda представила замену кроссоверам — новую Octavia Scout

После выхода версии RS в начале 2020 года Skoda выпустила более популярный внедорожный вариант автомобиля — Scout, который традиционно представлен исключительно в кузове универсал.

Skoda представила замену кроссоверам — новую Octavia Scout — фото 1139478Skoda представила замену кроссоверам — новую Octavia Scout — фото 1139475Skoda представила замену кроссоверам — новую Octavia Scout — фото 1139477Skoda представила замену кроссоверам — новую Octavia Scout — фото 1139476Skoda представила замену кроссоверам — новую Octavia Scout — фото 1139474Skoda представила замену кроссоверам — новую Octavia Scout

Фото: Skoda

Skoda представила замену кроссоверам — новую Octavia Scout

После выхода версии RS в начале 2020 года Skoda выпустила более популярный внедорожный вариант автомобиля — Scout, который традиционно представлен исключительно в кузове универсал.

Skoda представила замену кроссоверам — новую Octavia Scout — фото 1139476Skoda представила замену кроссоверам — новую Octavia Scout — фото 1139474Skoda представила замену кроссоверам — новую Octavia Scout — фото 1139478Skoda представила замену кроссоверам — новую Octavia Scout — фото 1139475Skoda представила замену кроссоверам — новую Octavia Scout — фото 1139477Skoda представила замену кроссоверам — новую Octavia Scout
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Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

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