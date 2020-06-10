Volkswagen Nivus пошел в производство

На видео показан весь процесс — от сварки кузова до схода с конвейера готовой машины.

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Ожидалось, что сборка компактного кроссовера стартует в конце июня, но это случилось раньше — производство уже началось на заводе Volkswagen в городе Аншиета, недалеко от Рио-де-Жанейро. На кадрах опубликованного в интернете видео можно наблюдать весь производственный процесс — от сварки кузова до схода с конвейера готового товарного экземпляра Volkswagen Nivus.

В основе этого городского кросса — переднеприводная платформа MQB-A0, на которой базируется Polo нового поколения. Силовой агрегат пока лишь один: турбированный 3-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,0 л и мощностью 130 л.с., агрегатированный с 6-ступенчатой АКП. Список оснащения планируется весьма внушительный — в частности, уже в базовой версии кроссовер комплектуется шестью подушками безопасности.

В бразильском подразделении Volkswagen, где разрабатывалась модель, говорят, что затраты на разработку удалось снизить почти на 65% из-за активного использования компьютерного моделирования и частичного отказа от реальных испытаний.

Первое изображение Nivus было опубликовано совсем недавно, в конце мая, а уже в 2021 году модель можно будет купить в Европе.

Фото: YouTube, канал Factum Tech